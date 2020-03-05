محافظة الأحمدي: الفريق التطوعي جاهز للمساعدة في «محجر الخيران»

بناء على توجيهات محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح، التقى مدير إدارة خدمة المواطن بمحافظة الأحمدي بدر شعيل المطيري صباح الخميس الفريق الطبي والأمني المسؤول عن محجر منتزه الخيران، حيث أطلع على الإجراءات والجهود المبذولة في إطار مواجهة فيروس “كورونا”.

وخلال الزيارة، أكد المطيري استعداد المحافظة للتعاون ومد يد العون للعاملين بمحجر الخيران وذلك من خلال فريق محافظة الاحمدي التطوعي حيث الجاهزية للمشاركة والتعاون ضمن فريق العمل ، متوجها للجميع بالشكر والتقدير على تلك الجهود نيابة عن محافظ الاحمدي.

وقال المطيري: التقيت عددا من المسؤولين بالموقع في مقدمتهم الدكتور فهد العيسى رئيس الفريق الطبي ، والدكتور حسين الشواف ، والدكتور مساعد العنزي مدير الادارة القانونية وشؤون المتطوعين بجمعية الهلال الاحمر الكويتية ، يوسف فهد المعراج مدير ادارة الكوارث والطوارئ بالجمعية ، ومدير عام منتزه خيران ناصر قدومي، والعقيد بدر الزعبي رئيس الامن الداخلي للقوات الخاصة ، والنقيب فيصل النصار رئيس نقطة الامن العام ، والمقدم حمد العجمي امر نقطة الخيران بالادارة العامة للدفاع المدني .

وأضاف المطيري أنه اطلع خلال الزيارة على العديد من الاجراءات والمعلومات التي تؤكد سلامة الاجراءات الصحية والأمنية ، مشيرا الى الرضا التام من الجميع، عن تلك الخدمات والجهود ، لافتا الى الروح المعنوية العالية والسلاسة في التعامل والتعاون بين القطاعات المشاركة .