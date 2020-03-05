سفارتنا لدى هولندا تناشد المواطنين التقيد بالإرشادات الصحية

ناشدت سفارة دولة الكويت لدى مملكة هولندا اليوم الخميس جميع الرعايا المتواجدين على الاراضي الهولندية ضرورة التقيد بتعليمات السلطات الصحية الرامية الى مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

ودعت السفارة في بيان صحفي في لاهاي تلقته وكالة الانباء الكويتية المواطنين الكويتيين الى عدم التردد في الاتصال على المعهد الوطني الهولندي للصحة والبيئة على الرقم التالي 08001351 وذلك في حالة طلب الاستفسار عن أي معلومات تتعلق بمكافحة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» في مملكة هولندا.

كما دعت الى الاتصال على السفارة للحصول على المساعدة المطلوبة على الرقم التالي : 31639374157+ .