سفارتنا لدى هولندا تناشد المواطنين التقيد بالإرشادات الصحية

ناشدت سفارة دولة الكويت لدى مملكة هولندا اليوم الخميس جميع الرعايا المتواجدين على الاراضي الهولندية ضرورة التقيد بتعليمات السلطات الصحية الرامية الى مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».
ودعت السفارة في بيان صحفي في لاهاي تلقته وكالة الانباء الكويتية المواطنين الكويتيين الى عدم التردد في الاتصال على المعهد الوطني الهولندي للصحة والبيئة على الرقم التالي 08001351 وذلك في حالة طلب الاستفسار عن أي معلومات تتعلق بمكافحة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» في مملكة هولندا.
كما دعت الى الاتصال على السفارة للحصول على المساعدة المطلوبة على الرقم التالي : 31639374157+ .
من ناحية أخرى، ناشدت سفارة دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا اليوم الخميس كافة رعاياها المتواجدين في بلجيكا والذين لم يتواصلوا معها لغاية الان ضرورة التواصل معها لتسجيل بياناتهم حتى يتم الاتصال بهم عند الضرورة.
وقالت السفارة في بيان ان السفارة في بروكسل تدعو المواطنين الكويتيين المتواجدين في مملكة بلجيكا للعلاج والدراسة أو لأي أسباب أخرى الى ضرورة التواصل معها على رقم الطوارئ وذلك في سياق الجهود التي تبذلها السفارة لحصر كافة المواطنين الكويتيين في بلجيكا ضمن جهودها للتواصل معهم عند الحاجة.
كما دعا البيان المواطنين الكويتيين لضرورة توخي الحيطة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة في ظل رصد تزايد الحالات المكتشفة للمصابين بفيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» في عدة مدن بلجيكية.
كما دعت السفارة المواطنين لمتابعة تعليمات الجهات الرسمية في مملكة بلجيكا وضرورة الالتزام بها حرصا على سلامتهم.
ودعت السفارة في بيانها المواطنين الى التواصل معها على الأرقام التالية : هاتف السفارة «خلال أوقات العمل الرسمية 9:00-15:30» 26477950 32 + أو رقم الطوارئ «24 ساعة» 32477775801 +.