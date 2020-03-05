المزرم: توجيهات لوزارة الصحة والقياديين في الدولة بعدم إخفاء أي معلومة وإحاطة المواطن بكل الحقائق

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم، إن الكويت من أكثر دول العالم التي تتحدث عن الوقائع وهناك توجيهات لوزارة الصحة والقياديين في الدولة بعدم إخفاء أي معلومة وإحاطة المواطن بكل الحقائق.

وتابع المزرم، “الجهود الحكومية لم تأت وليدة اللحظة فمنذ ديسمبر قامت وزارة الصحة الكويتية باتخاذ كافة الإاجراءات والبند الأول لاجتماع مجلس الوزراء هو تحرك وزارة الصحة تجاه الفيروس”.

وأضاف المزرم، “الفريق الحكومي يجتمع كل يوم لتبادل المعلومات وهذا يعطي انطباعا لمدى جاهزية الحكومة ويدل على صلابة الدولة وتماسكها وقت الأزمات”.