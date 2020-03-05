وزير الخارجية استقبل السفير الصيني

استقبل وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الخميس في مقر ديوان عام الوزارة سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت لي مينغ قانغ حيث تناول اللقاء مجمل العلاقات المتينة والوثيقة التي تربط دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات.

وجدد الشيخ أحمد ناصر المحمد خلال اللقاء تضامن دولة الكويت الثابت مع حكومة الصين وشعبها الصديق مشيدا ومقدرا للجهود الكبيرة والإجراءات والخطوات التي تتخذها تجاه إحتواء إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

كما شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية والتعاون لمواجهة هذه الكارثة الصحية العابرة للحدود ومنع الإنتشار السريع لهذا الوباء الذي يمثل تحديا مشتركا للبشرية جمعاء.

من جانبه، أعرب سفير جمهورية الصين الشعبية عن شكر وتقدير بلاده للدعم الذي تقدمه دولة الكويت ومساندتها للاجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» والتصدي لهذه الأزمة.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير علي السعيد ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.