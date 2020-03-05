سفارتنا لدى النمسا تناشد المواطنين التقيد بالإرشادات الصحية

ناشدت سفارة دولة الكويت لدى النمسا وسلوفينيا اليوم الخميس جميع الرعايا الكويتيين المتواجدين على الأراضي النمساوية والسلوفينية ضرورة التقيد بتعليمات السلطات الصحية الرامية الى مواجهة انتشار فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

ودعت السفارة الكويتية في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية المواطنين الكويتيين المتواجدين في مختلف المدن النمساوية والسلوفينية كافة الى الالتزام بالتعليمات والاجراءات والارشادات الاحترازية الصادرة عن السلطات الصحية بشأن الفيروس.

وذكر البيان ان السلطات الصحية النمساوية تدعو الاشخاص المشتبه باصابتهم بالفيروس الى البقاء في مكان الاقامة وتجنب التجمعات ووسائل النقل العام والاتصال وعلى مدار الساعة بالخط الساخن «1450» الخاص بكافة المعلومات والارشادات والتعليمات حول الفيروس.

ودعت السفارة المواطنين الكويتيين الى عدم التردد في الاتصال على قسم الشؤون القنصلية في حال الاستفسار وطلب المساعدة على الرقم 00436641666667.