«الطيران المدني»: وقف التعميم الذي يشترط إجراء فحص طبي على الوافدين القادمين إلى البلاد

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني تعميما لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يقضي بوقف التعميم رقم «25» الذي يشترط إجراء فحص طبي الخاص بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» على الوافدين القادمين للبلاد.

وذكرت الإدارة أنها ستستبدل تلك الإجراءات بإجراءات أخرى تضعها الجهات المختصة بالسرعة الممكنة تكفل تحقيق الهدف المنشود في مواجه انتشار فيروس «كورونا» .

وأوضحت أنه في ضوء متابعة المستجدات المتعلقة بالإجراءات والتدابير القائمة في مواجهة «كورونا» وحرصا على إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لاستقبال المسافرين تم وقف القرار نظرا لتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات التي وردت في هذا التعميم لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول.