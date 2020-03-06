العقيد البدر: ملتزمون بدعم التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة المخدرات

أكد مسؤول أمني اليوم الجمعة الالتزام بدعم التعاون الدولي والاقليمي في مكافحة المخدرات والوقاية منها فيما اعرب كذلك عن حرص دولة الكويت على الالتزام بتنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به مدير ادارة المكافحة الدولية في الادارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد فهد البدر لوكالة الأنباء الكويتية بمناسبة ختام اعمال الدورة ال63 للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.

وشدد العقيد البدر في هذا الإطار على ان مسألة مكافحة المخدرات والوقاية منها تأتي من بين اولويات وزارة الداخلية الكويتية.

وبشأن دورة اللجنة الأممية قال ان المشاركة في هذه الاجتماعات جاءت انطلاقا من روح المسؤولية المشتركة والتزاما بدعم التعاون الدولي والاقليمي في مكافحة المخدرات والوقاية منها.

وأوضح ان دولة الكويت تبنت آليات لمواجهة آفة المخدرات وآثارها المدمرة وسبلا ممنهجة للتعافي منها عبر تخصيص مركز علاجي يهدف الى اعادة التأهيل والاندماج في المجتمع وذلك في اطار استراتيجية شاملة ومتكاملة.

وأوضح البدر ان الاجتماعات اكدت اهمية اشراك الشباب في جهود الوقاية من المخدرات وتعزيز الجانب التأهيلي والاصلاحي للمتعاطين فضلا عن ضرورة مواجهة تهديدات المخدرات الاصطناعية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

ومن جهة اخرى اشار العقيد البدر الى لقاء الوفود الخليجية المشاركة في اعمال الدورة مع المديرة التنفيذية لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي.

وذكر انه تم خلال اللقاء مناقشة ابرز انشطة وجهود دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة المخدرات مشيدا بالدور الذي يضطلع به مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال بناء وتعزيز قدرات الدول في مكافحة المخدرات.

واشاد العقيد البدر بالجهود التي يبذلها سفير دولة الكويت لدى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية صادق معرفي وطاقم السفارة في تعزيز التعاون مع المنظمات الاممية ذات الصلة.

وشارك في اعمال الدورة ال63 للجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والتي استمرت على مدى خمسة أيام مندوبو الدول الاعضاء في الأمم المتحدة والعديد من الخبراء والمختصين واعضاء من المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

كما شارك من الكويت اضافة الى العقيد البدر رئيس قسم الخدمات المساندة بإدارة المكافحة الدولية المقدم عبدالعزيز بستكي وضابط اتصال مركز المعلومات الخليجي المقدم محمد شهاب.