«التقدم العلمي» تنظم مؤتمرا حول «الحرب والسلام» في باريس

نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مؤتمرا حول «الحرب والسلام» في باريس بالتعاون مع جامعة «ساينس بو» لبحث موضوعات بشأن دور الدبلوماسية ومخاطر الحروب والصراعات والأنثروبولوجيا والتغير المناخي.

وشارك المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في المؤتمر الذي عقد يومي الرابع والخامس من مارس الجاري لبحث موضوع الحرب والدبلوماسية مع عدد من المحاضرين أبرزهم المبعوث الاممي السابق الى سوريا ستافان دي مستورا.

وشدد السفير العتيبي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اليوم الجمعة على اهمية دور الامم المتحدة وبشكل خاص مجلس الامن المكلف بموجب ميثاق الامم المتحدة في صيانة السلم والامن الدوليين.

واستعرض ابرز التحديات التي تواجه المجلس للقيام بمهامه ومسؤولياته ومنها الخلافات بين الدول الخمس الدائمة العضوية والزيادة في استخدام حق النقض اضافة الى عوامل اخرى.

واكد اهمية منظمة الامم المتحدة التي تحتفل بالذكرى ال75 على انشائها كأهم جهاز دولي متعدد الاطراف وضرورة المحافظة عليها وتعزيز دورها.

واشار الى اهمية الاستثمار بالدبلوماسية الوقائية وتفعيل الادوات المتاحة في الفصل السادس من الميثاق لمنع النزاعات.

ومن جهته اكد عضو مجلس الادارة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المستشار بالديوان الاميري الدكتور يوسف الابراهيم في تصريح ل اهمية هذا المؤتمر لتوليد التضامن من أجل احلال السلام في عالم.

وقال الابراهيم ان البرنامج المشترك بين مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة «ساينس بو» والذي يستمر أكثر من عشر سنوات يهدف الى تنظيم انشطة وندوات لها علاقة بالمنطقة وبدولة الكويت.

واضاف ان الفكرة من هذه المؤتمرات هي تعزيز التعاون الاكاديمي والبحثي المشترك بهدف نشر المعرفة ضمن الهيكل الاكاديمي في الكويت.

واشار الى دور الامم المتحدة والمنظمات الدولية في منع الحروب والنزاعات وحل الصراعات ودور الانثروبولوجيا في اماكن النزاع.

وضم الوفد الكويتي المشارك كلا من المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين ونائبة المدير العام للبرامج المساندة الدكتورة اماني البداح ومدير العلاقات الدولية يوسف المزيدي ومسؤول اول مكتب العلاقات الدولية دلال الحشاش وعضو مجلس الادارة خالد الخضير.