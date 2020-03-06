«الهلال الأحمر»: «نحميك».. حملة لتوعية رواد التعاونيات بفيروس كورونا

قال مدير ادارة الشباب والمتطوعين في جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور مساعد العنزي ان حملة «نحميك» تهدف الى توعية رواد الجمعيات التعاونية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

واشاد العنزي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اليوم الجمعة بهذه الحملة التي تعمل على توعية المستهلكين بهذا الفيروس وإجراءات الوقاية منه عند دخول المحال التجارية.

وأضاف ان من أهداف الحملة التوعية بهذا الفيروس وسلامة رواد الجمعيات التعاونية وحث الأفراد والمجتمع على المداومة على الفحص للتأكد من سلامتهم.

وأوضح ان هذه الحملة تنظمها نقابة العاملين بالقطاع التعاوني وجمعية حماية المستهلك بالتعاون مع الجمعية الصيدلية الكويتية وبمشاركة الهلال الاحمر الكويتي للوقاية من فيروس كورونا.

وقال ان رواد الجمعيات التعاونية استفادوا من البرامج المتنوعة التي قدمها المشاركون في الحملة وتعرفوا على أساليب الرعاية الصحية.

واضاف ان المتطوعين في هذه الحملة التي شملت عدة جمعيات تعاونية شاركوا في توزيع القفازات الطبية والكمامات والمعقمات ومنظفات اليدين اضافة الى اجراء الفحص الحراري وضغط الدم.

وأكد العنزي أن هناك اهتماما كبيرا بهذه المبادرة ودورها في التوعية والحماية من فيروس كورونا المستجد مشيرا الى اهمية التقيد بالرسائل التوعوية الصادرة عن وزارة الصحة على هذا الصعيد.

وذكر ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي حريصة كل الحرص على اقامة دورات التوعية سواء لمتطوعي الجمعية او غيرهم من خارج الجمعية.