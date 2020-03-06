وزير الخارجية ينقل لنظيره الإيراني حرص سمو الأمير على الوقوف مع إيران ومساعدتها لمواجهة فيروس كورونا

أجرى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح صباح اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف حيث عبر له عن الألم لما تواجهه إيران من أوضاع صحية صعبة نتيجة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» متمنيا للشعب الإيراني الشقيق السلامة وتجاوز هذه الأوضاع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي إن الشيخ الدكتور أحمد الناصر نقل لنظيره الإيراني توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للتواصل والتعبير للقيادة الإيرانية عن حرص سموه على الوقوف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية واستعداد دولة الكويت لتقديم المساعدة لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

من جانبه، أعرب الوزير ظريف عن شكر وتقدير الجمهورية ‏الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا لهذه البادرة الإنسانية.