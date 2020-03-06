«الصحة»: لم نسجل أي إصابة بفيروس كورونا.. خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عدم تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البلاد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان صحفي إنه بذلك يبقى عدد الحالات على ما هو عليه 58 حالة وجميعها مستقرة إلا أن هناك حالتين تتلقيان الرعاية الطبية في العناية المركزة ومازالت حالة إحداهما حرجة والأخرى مستقرة كما أن هناك حالة واحدة تماثلت للشفاء ولله الحمد.

وأكد السند على دعوة وزارة الصحة للجمهور الكريم إلى الأخذ بجميع التدابير الوقائية في مكافحة العدوى وعلى عدم السفر في الوقت الحالي وتجنب التجمعات حرصا على صحتهم وسلامتهم وحفاظا على صحة المجتمع.

وشدد على ضرورة متابعة القنوات الرسمية لوزارة الصحة بشأن آخر التطورات والمستجدات وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة.