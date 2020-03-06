الطيران المدني: وقف الرحلات الجوية مع 7 دول.. لمدة أسبوع

أصدرت الادارة العامة للطيران المدني تعميما لشركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي يشير الى انه بناء على القرار الصادر من السلطات الصحية في دولة الكويت توقف مؤقتا جميع رحلات الطيران القادمة الى والمغادرة من مطار الكويت الدولى للدول التالية : بنغلادش ، الفلبين ، الهند ، سريلانكا ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية اللبنانية ، جمهورية مصر العربية » ابتداءا من تاريخ 7 مارس 2020 ولمدة اسبوع.

وأشار التعميم الى انه يمنع دخول جميع القادمين الى دولة الكويت من اي جنسية ممن لديهم اقامة صالحة او سمة دخول سابقة و كذلك المحولين من مطارات اخرى ممن كانوا متواجدين في الدول المشار اليها خلال الاسبوعين الماضيين .

وأوضح التعميم بأنه يسمح لمواطني دولة الكويت القادمون من تلك الدول الدخول على ان تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي.