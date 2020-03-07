«الاطفاء»: تعاملنا مع 13297 بلاغا.. خلال 2019

قال نائب المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية بالإدارة العامة للاطفاء الكويتية اللواء محمد الشطي ان عدد البلاغات التي تعاملت معها فرق الاطفاء والانقاذ خلال عام 2019 بلغ 13297 بنسبة اقل من 8 بالمئة مقارنة بعام 2018.

واضاف اللواء الشطي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اليوم السبت ان هذه البلاغات انقسمت إلى 9120 حادثا بانخفاض 3 بالمئة مقارنة ب2018 و1098 خدمة عامة و4613 حسن نية و228 استعدادا.

واشار الى اصابة 48 رجل اطفاء وانقاذ بانخفاض 46 بالمئة مقارنة ب2018 مع تسجيل 1083 اصابة و194 حالة وفاة لجهات اخرى.

وذكر ان عدد الحرائق التي تعامل معها رجال الاطفاء والجهات الأخرى خلال 2019 بلغ 4492 بانخفاض 3 بالمئة عن 2018 مبينا ان هذه الحرائق انقسمت الى 1338 سكنية و607 غير سكنية و1099 وسائل نقل و1448 اماكن اخرى.

واوضح ان التماس الكهربائي هو السبب الاكثر شيوعا للحرائق بالأماكن السكنية وغير السكنية وسائل النقل البري في حين ان عبث الأحداث والأطفال بمصدر حراري أو مواد اشتعال من الأسباب الاكثر شيوعا في الاماكن الاخرى.

وقال ان عدد حوادث الانقاذ التي قامت الفرق بتغطيتها خلال 2019 وصل الى 4575 حادثا بانخفاض 2 بالمئة عن سنة 2018 فيما بلغ اجمالي الخسائر المادية للحرائق خلال 2019 نحو 5151795 دينار كويتي «نحو 17 مليون دولار أمريكي» في جميع المحافظات.

وذكر ان عدد التراخيص الصادرة من الإدارة العامة للاطفاء خلال 2019 بأنواعها المختلفة بلغت 29521 رخصة وعدد معاملات الموافقات 1929.

واضاف ان عدد الاخطارات وصولا الى الغلق الإداري نتيجة الإخلال بشروط بالأمن والسلامة بلغ 12116 لافتا الى أن محافظة الفروانية تصدرت النسبة الأعلى من المخالفات الخاصة بشروط الامن والسلامة بالمنشآت بواقع 23 بالمئة.

وقال ان اجمالي الدورات التدريبية التي اقامتها «الاطفاء» خلال 2019 لرفع كفاءة منتسبيها من المدنيين ورجال الاطفاء من مختلف الفئات الوظيفية بلغ 142 دورة بواقع 391 متدربا فيما بلغ عدد الدورات التي قدمتها للجهات الحكومية والدفاع المدني والشركات 27 دورة خضع لها 1109 متدربين.

وقال ان عدد المجازين دراسيا من منتسبي «الاطفاء» بتخصص إدارة الكوارث وهندسة اطفاء وعلوم اطفاء بلغ 92 طالبا من داخل وخارج البلاد.

ولفت الى ان عدد اليات «الاطفاء» ارتفع بنسبة 7 بالمئة خلال 2019 كما ازداد عدد المراكز التابعة للادارة لتصبح 42 مركزا في مختلف المحافظات.