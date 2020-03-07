«الأرصاد»: تحسن الرؤية الأفقية تدريجيا مساء اليوم.. مع فرص لأمطار خفيفة

توقع مراقب محطات الأرصاد الجوية بادارة الارصاد الجوية الكويتية ضرار العلي أن تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا ابتداء من مساء اليوم السبت مع فرص لأمطار خفيفة متفرقة خاصة على المناطق الشمالية.

وقال العلي لوكالة الانباء الكويتية ان البلاد تاثرت ابتداء من الساعات الأولى من صباح اليوم بانخفاض في الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر في بعض المناطق بسبب الغبار المحمول تزامنا مع مرور جبهة هوائية باردة أدت إلى نشاط في الرياح الشمالية الغربية التي تصل سرعتها الى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة.

ودعا مرتادي البحر الى اخذ الحيطة والحذر من ارتفاع الأمواج الى أكثر من 6 اقدام وكذلك قائدي المركبات خصوصا على الطرق السريعة البرية من انخفاض الرؤية المفاجئ وايضا من يعانون الربو والحساسية اخذ الأدوية وعدم الخروج الا للضرورة.

ودعا العلي المواطنين والمقيمين الى متابعة النشرات والتنبيهات والتحذيرات الجوية من خلال تطبيق ادارة الارصاد الجوية للهواتف الذكية وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي kuwaitmet والموقع الخاص بالادارة met.gov.kw.