الجاسم: ما نشره بعض موظفي شركة الخطوط الجوية الكويتية من آراء شخصية.. يتحملون تبعاتها القانونية

قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم إن ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من آراء شخصية من بعض موظفي الشركة “لا يمثل الخطوط الجوية الكويتية بل يمثل من صدرت عنهم بصفاتهم الفردية وهم وحدهم من يتحمل تبعاتها القانونية”.

وأكد الجاسم أن أي تصريح لا يصدر من الحسابات والمواقع الرسمية للشركة أو من خلال المتحدث الرسمي باسم الشركة والمخولين بذلك فإن الشركة غير مسؤولة عنه منوهاً إلى أن «الكويتية» ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع الضوابط الداخلية لهذا الموضوع.