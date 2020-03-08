العقيل: اجتماعات تنسيقية بين «الشؤون» و«الجمعيات الخيرية» لمواجهة كورونا

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الخدمات بالانابة مريم العقيل عن اجتماعات تنسيقية بين وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد المبرات والجمعيات الخيرية تهدف الى دراسة امكانية تحقيق الشراكة المجتمعية بين كافة مؤسسات الدولة ممثلة في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

واوضحت العقيل في تصريح صحافي ان هذه الخطوة تأتي في إطار تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والاستفادة من كافة الامكانات المتوفرة لدى مؤسسات العمل الخيري لمكافحة فيروس كورونا، مشيرة الى انه تم الاجتماع مع اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية بحضور نائب رئيس اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية الدكتور عبد المحسن الجار الله الخرافي وامين الصندوق يوسف الصميعي وعضو مجلس الادارة محمد خالد العيسى حيث ابدى الاتحاد الاستعداد والمساعدة في مواجهة انتشار الفيروس وتفعيل دوره الاجتماعي في مواجهة أي أزمة قد تمر بها البلاد .

و ثمنت الوزيرة العقيل جهود الجمعيات الخيرية واتحاد المبرات في مساندة المؤسسات الحكومية مؤكدة ان العمل الخيري الكويتي مشهود له بالدعم و التعاون والمساندة على كافة المستويات المحلية والاقليمية والعالمية.