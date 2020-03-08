المطيري متحدثا رسميا لبلدية الكويت

فوض مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، مراقب العلاقات العامة محمد سندان المطيري ليكون المتحدث الرسمي لبلدية الكويت بناء على طلب مركز التواصل الحكومي التابع للأمانه العامة بمجلس الوزراء وتوليه متابعة ورصد كل ما ينشر ويبث عبر وسائل الإعلام المختلفه والتواصل الاجتماعي ويتضمن مساسا أو إساءة أو تشويه بدورها أو إيراد معلومات غير صحيحة في شأن من شؤونها والقيام بالرد عليها بشكل موضوعي وبالسرعة المطلوبة وبالحقائق والأدلة وعدم إفساح الفرصة لهذه الإشاعات للانتشار وإثارة البلبلة.

والجدير بالذكر أنه في وقت سابق كان قد صدر التعميم الإداري رقم ٤٣/ ٢٠١٩ بشأن تنظيم البث بوسائل الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال إدارة العلاقات العامة جهة الاختصاص المنوطة بذلك.

وجاء تكليف المطيري متحدثا باسم بلدية الكويت واعتماده من قبل مركز التواصل الحكومي التابع لمجلس الوزراء تأكيدا لدور المطيري الفاعل والملموس في مجال العلاقات العامة ولإدارة العلاقات العامة في بث المعلومات الصحيحة المؤكدة التي لا لبس فيها تجنبا لإحداث أي لغط.