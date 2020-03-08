وكيل «المواصلات» تتفقد إجراءات الوقاية والتعقيم في مكاتب «البريد»

قامت وكيل وزارة المواصلات المهندسة خلود الشهاب بجولة على إدارات قطاع البريد يرافقها مدير إدارة المكتب الفني لوكيل الوزارة عبير الشريدة حيث تفقدت سير العمل واطلعت على آخر الإحصائيات لعمل المكاتب في ظل الظروف الحالية لانتشار فيروس كورونا المستجد Covid-19، وتضمنت الجولة زيارة مبنى بريد المطار “مراقبة الفرز وتبادل الارساليات” حيث اطلعت على سير العمل ومدى التزام الموظفين وعمالة شركة التحميل والتنزيل بارتداء الوسائل الوقائية مثل القفازات والكمامات والتعقيم المستمر والمنتظم بعد عمليات الفرز.

كما اطلعت الشهاب على الإحصائية عن عمل شهر فبراير حيث بلغ إجمالي البريد الوارد لمركز الفرز من قبل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية 2131 كيسا بريديا في حين كان إجمالي البريد الوارد لمركز الفرز من قبل شركة ناس 4491 كيسا بريديا واجمالي البريد الصادر للمكاتب البريدية 2267 كيسا بريديا.

وقد أثنت وكيل الوزارة على الجهود المبذولة من قبل قيادات قطاع البريد تنفيذاً لتوجيهات وزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص لتحقيق قفزة في القطاع البريدي بالوزارة وتطوراً في الخدمات البريدية في القريب العاجل.

وأشارت الى طرح مسابقة لأفضل ثلاث مراكز بريد اسبوعياً يتم تكريمها في الوزارة وفقاً للمعايير التي يضعها القطاع بحيث يكرم شهرياً 12 مكتب بريد من مختلف المحافظات بدولة الكويت على ضوء التقارير الاسبوعية التي سوف ترفع الى ادارة الحركة البريدية.

بدوره، أكد الوكيل المساعد لقطاع البريد منصور البدر على التنسيق لعقد اجتماع بين القطاع وبلدية الكويت للاتفاق على آلية عمل ثابتة للتخلص من الأكياس البريدية الفارغة حتى لا تصل الى نسبة تكدس عالية ويجب التخلص منها بشكل دوري وبأسرع وقت مع الالتزام بالضوابط التي تضعها الهيئة العامة للبيئة.

وأضاف إن العمل جار لافتتاح المناطق الجمركية بمكتب بريد المنقف ومكتب بريد جابر الأحمد لتقديم خدمة الطرود والبريد الممتاز وتوصيلها لطالبها بشكل أسرع من الحالي بالتعاون مع الادارة العامة للجمارك، لافتا الى ان القطاع قد أتم التجهيزات الكاملة لافتتاح مكتب بريد صباح الأحمد «البريد العام» قريبا.

بدورها، ثمنت مديرة الحركة البريدية صديقة خاجه جهود الوزارة الحثيثة لتطوير القطاع وتوصيات الوزير ووكيل الوزارة وحرصها على متابعة العمل وتحفيز الكوادر الكويتية على العمل الدؤوب وتقدير ذلك الجهد في ظل هذه الأوضاع الصحية الحالية.

وأوضحت أنه من ضمن محاور خطة تطوير القطاع دمج المكاتب البريدية حيث تمت الدراسة والموافقة على دمج مكتب بريد دسمان مع مكتب بريد السوق الداخلي حيث يعاني مكتب دسمان من قدم المبنى وتهالكه وحاجته لصيانة جذرية وموقعه الحالي غير مناسب لتقديم الخدمات البريدية كون ان العمل فيه قليل نسبياً واقرب مكان لنقله هو بريد السوق الداخلي، كذلك تقرر دمج مكتب بريد المنصورية مع مكتب بريد القادسية لان حجم المكتب لا يتناسب مع حجم المنطقة وصغير المساحة وحاجته لصيانة جذرية عالية التكلفة لذا تقرر دمجه مع مكتب القادسية لكبر المساحة وحداثته لتركيز العمل وتقديم جميع الخدمات الممكنة للجمهور والموظفين في نفس الوقت.

من جهته، أوضح مراقب مركز الفرز وتبادل الإرساليات فيصل القبندي أنه وحرصاً على التماشي مع قرارات ادارة الطيران المدني وادارة الجمارك فقد تقرر فصل العمل بمركز الفرز وتبادل الإرساليات حيث ان الموقع الحالي بمطار الكويت سيخصص لعملية الاستقبال من شركات الطيران دون فرز للمكاتب البريدية وتبسيطاً للعمل والاجراءات واستلام المواطنين والمقيمين بريدهم بشكل سلس وسريع فقد تقرر توفير موقع بديل يتم استقبال البريد فيه وفرزه وتوزيعه على المكاتب البريدية بحسب المحافظة التابع لها الأمر الذي سيفتح المجال لانتقال عدد كبير من الموظفين للعمل بالمراقبة كون المركز سيكون خارج منطقة المطار.

وأكدت مدير إدارة الطرود البريدية والبريد الممتاز حنان الدوخي مدى انعكاس حرص الوزارة على متابعة العمل وبث روح التعاون بين الموظفين في الوضع الحالي وسير العمل على أكمل وجه.

بدورها، شكرت الشهاب كوادر الادارة العامة للجمارك المتواجدين في نفس المبنى على حسن التعاون فيما بينهم وبين الوزارة وزارت مبنى البريد الممتاز في حطين وشهدت حالات استقبال المواطنين واستلامهم لطرودهم وبريدهم الممتاز بشكل سلس وآمن، متمنية دوام العمل الدؤوب وتكاتف وتظافر الجهود لتطوير الخدمات البريدية في دولة الكويت.