«الصحة»: تسجيل اصابتين جديدتين بـ«كورونا».. أحداهما لمواطنة وأخرى لوافد

اعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاحد عن تسجيل اصابتين جديدتين احداهما لمواطنة واخرى لوافد من الجنسية المصرية بفيروس كورونا «كوفيد – 19» وتم نقلهما إلى المستشفى المخصص لذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في بيان ان المواطنة كانت قادمة من الجمهورية الاسلامية الايرانية فيما كان الوافد قد توجه إلى جمهورية أذربيجان في زيارة خاصة عن طريق دولة الإمارات العربية المتحدة وعاد منها على نفس خط سير الرحلة ولم يثبت سفره إلى جمهورية مصر العربية خلال الستة اشهر الماضية.

واضاف ان الوافد راجع أحد أقسام الطوارئ التابعة لوزارة الصحة وبعد التأكد من تاريخ السفر تم تفعيل إجراءات العزل كونه قادما من إحدى الدول التي سجلت إصابات بفيروس «كورونا» وجاري نقله إلى المستشفى المخصص لذلك.

وبذلك يرتفع مجموع الحالات المسجلة التي تأكد إصابتها في دولة الكويت حتى الآن إلى 64 حالة.