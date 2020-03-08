وزير البلدية: سلامة الجميع ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار

اكد وزير الدولة لشؤون البلدية وليد الجاسم اليوم الاحد ان صحة وسلامة الجميع ومصلحة الكويت فوق كل اعتبار مبديا استعداد البلدية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» من خلال الاجراءات الوقائية التي قامت بها القطاعات.

واشار الوزير الجاسم في بيان صحفي عقب الاجتماع الثالث للجنة العليا للتخطيط بحضور مدير عام البلدية احمد المنفوحي وقياديي البلدية الى ضرورة ان يتقيد الجميع بارشادات الجهات المختصة وتطبيقها على اكمل وجه.

وشدد على جميع قياديين وموظفين بلدية الكويت بضرورة الالتزام باشتراطات وزارة الصحة واتخاذ أي اجراءات من شأنها أن تؤدي الى احتواء انتشار الفيروس.

واطلع الوزير على شرح اللجنة العليا للتخطيط والتي اكدت جاهزية ادارات بلدية الكويت لأي طارئ بالإضافة الى التزام شركات النظافة بالتقيد بجميع الاشتراطات خاصة توصيات وزارة الصحة بشأن توعية جميع العاملين عن الفيروس والتدابير الخاصة بصحة عمال النظافة.

من جانبه قال مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي انه تم التوجيه الى جميع قياديي القطاعات المعنية الى تطبيق تعليمات وزارة الصحة بخصوص التقيد بوسائل الوقاية الصحية والشخصية في صالونات الحلاقة والنوادي وغيرها من خلال الجهاز الرقابي وتطبيق لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.