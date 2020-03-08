الشيخ مشعل الأحمد: نثمن جهود وتضحيات المكلفين بمكافحة “كورونا”

تقدم معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني بالشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، على أمره السامي بتكريم الفرق المكلفة من وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما شكر معالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وإخوانه أعضاء مجلس الأمة على تعاونهم مع أخيه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح والوزراء، مؤكدا أن الظروف تقتضي التكاتف والتعاون حتى نعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان ونتجاوز هذه المرحلة الدقيقة، بقيادة سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسيدي سمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.

جاء ذلك خلال اتصال مرئي أجراه اليوم معالي نائب رئيس الحرس الوطني مع قادة وضباط الحرس الوطني في مراكز العمليات لقوات الحرس الوطني في معسكر التحرير ومركزي إيواء الكوت والجون لاستعراض ومتابعة الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس، كما نقل لهم تحيات أخيه سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني.

وخلال استماع معاليه إلى إيجاز عن جهود الحرس الوطني، انضم إلى الاتصال المرئي كل من معالي وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح، ومعالي وزيرة الشؤون الاقتصادية ووزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، حيث قدما لمعاليه إيجازا عاما عن أهم المستجدات حول فيروس كورونا.

وأعرب معالي النائب لمعالي وزير الصحة عن اعتزازه وتقديره للدور الإنساني العظيم والجهود الطيبة التي تبذلها كوادر وزارة الصحة في أداء وإنجاز مهامهم الإنسانية، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، كما ثَمن معالي نائب رئيس الحرس الوطني البادرة الكريمة التي تقدم بها أخوه سمو الشيخ جابر المبارك الصباح، بتسخيره وتقديمه الشاليهات الخاصة بسموه والقريبة من مركز إيواء الجون في خدمة قوات الحرس الوطني ، مشيرا سموه إلى أنه في أوقات الأزمات تتضافر الجهود ويعمل الجميع بروح الفريق الواحد، لمواجهة الأخطار والتحديات.

وأشاد معاليه بالجهود المخلصة والتضحيات التي يقوم بها رجال الحرس الوطني بالتعاون مع إخوانهم في وزارة الداخلية، ومواصلتهم الليل بالنهار لمساندة إخوانهم في وزارة الصحة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والوقاية منه ، داعيا إلى إظهار الوجه المشرف للكويت وللحرس الوطني في التعامل مع المواطنين والمقيمين بصورة راقية كما هو العهد دائما برجال الحرس الوطني.