«الإطفاء»: إصابة 4 أشخاص بالاختناق جراء اندلاع حريق منجرة في الفروانية

سيطرت فرق الإطفاء على حريق منجرة في الفروانية فيما أصيب أربعة أشخاص بالاختناق عولجوا في الموقع.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان لها، مساء اليوم الأحد، عن تمكن فرق الإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في سرداب عمارة بمنطقة الفروانية.

وأوضحت الإدارة الى أن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات الإطفاء يفيد بوقوع حريق في عمارة مكونة من عشرة أدوار، وعلى إثره توجهت فرق الإطفاء من مراكز الفروانية وجليب الشيوخ والعارضية.

وأضافت الإدارة أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بالاختناق وقد تم علاجهم في الموقع عن طريق الطوارئ الطبية، فيما باشرت فرق الإطفاء بمكافحة الحريق وتمكنت من السيطرة على الحادث وفتح التحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق.