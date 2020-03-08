الصالح: بتوجيهات أميرية.. تخصيص منزل «مؤقت» للمواطن سلطان نهار العتيبي وأسرته

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح عن تخصيص منزل مؤقت للمواطن سلطان نهار العتيبي وأسرته وإصلاح منزله الذي تعرض للحريق، بتوجيهات من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وقال الصالح «‏بناء على توجيهات سيدي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، سيتم تخصيص منزل مؤقت للأخ سلطان نهار العتيبي وأسرته وإصلاح منزله الذي تعرض للحريق».

وأعرب الصالح عن شكره لسمو الأمير، رعاه الله، و لفتته الأبوية وحرصه المستمر على أبناءه والوقوف بجانبهم والتخفيف عنهم.