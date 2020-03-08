«الصحة» تصدر قراراً بتنظيم تسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح قراراً وزارياً جديد يحمل رقم 59 لسنة 2020 بشأن تنظيم تسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية.

إلى ذلك، أفاد وكيل الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر على ضوء صدور هذا القرار أنه يعد أول قرار وزاري يعمل به في شأن تسجيل الأدوية البيطرية منفرداً عن القرارات الوزارية الأخرى التي تتعلق بالاستيراد والتسجيل والتداول في جهاز الرقابة الدوائية والغذائية.

وذكر البدر أن القرار جاء للتأكيد على أهمية تنظيم عملية تسجيل وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية وتحديثها بشكل دائم ، لما لها من تأثير مباشر علي صحة الحيوان والإنسان وما يتبعه من تأثير علي الصحة العامة.

وأشار البدر إلى أن أهمية الأدوية البيطرية تبرز في دورها في علاج الأمراض التي تصيب الحيوان وما يترتب على ذلك من انخفاض نسبة انتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان مما يؤدي إلى منع انتشار الأمراض الحيوانية المنشأ، ومنع انتشار الأوبئة ونقل العدوى للانسان، بالإضافة إلى الدور الهام في الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية وتطوير الإنتاج الحيواني، دعما للاقتصاد الوطني وتحقيقا للأمن العدائي وأوضح أن القرار تضمن ضوابط فنية متطورة ومتوافقة مع معايير ونظم تسجيل الأدوية البيطرية العالمية بما يضمن جودة وفعالية وسلامة المستحضرات البيطرية المتداولة داخل دولة الكويت، وحدد أحد بنوده المتطلبات اللازمة التسجيل هذه الأدوية، والتي تم تصنيفها بناء على الفصائل الحيوانية المستهدفة، حيث حددت بأدوية و مستحضرات بيطرية لحيوانات منتجة لأغذية الاستهلاك الآدمي ، أو غير منتجة لأغذية الاستهلاك الآدمي.

وبين أن القرار حدد أيضا متطلبات التسجيل الخاصة بكل نوع، كدراسات الثباتية والسمية والدراسات السريرية ودراسة متبقيات الأدوية لتحديد فترة انسحاب الدواء من جسم الحيوان المنتج للأغذية للاستهلاك الآدمي، حيث أن وجود أي متبقيات للأدوية بالمنتجات الحيوانية كاللحوم أو البيض أو الحليب قد يكون له تأثيرات ضارة على صحة الإنسان وقد تتسبب في ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية ، مما يستلزم إتباع أفضل الممارسات وأحدث المعايير العالمية لتقييم هذه الدراسات.

ونوه إلى أن القرار تضمن أيضا المتطلبات الخاصة بالوكيل المحلي والشركة صاحبة حق التسويق والشركة المصنعة لضمان توفر أدوية ومستحضرات بيطرية بأفضل مستوى من الجودة والفعالية، مؤكدا ان الكويت تعد رائدة في مجال تسجيل الأدوية البيطرية وتنظيم تداولها، وتمثل مرجعية رئيسية لدول المنطقة، وأن القرار جاء متماشياً مع توجيهات وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح المستمرة بتحديث وتطوير آليات العمل كما هو معمول به في الأنظمة الرقابية العالمية.