«الخدمة المدنية» للجهات الحكومية: لا داوم للمشمولين بالحجر الصحي

أصدر ديوان الخدمة المدنية بياناً بشأن الموظفين الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي الذي تقرره وزارة الصحة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في ضوء ما تقرره وزارة الصحة من أنواع الحجر الصحي الإلزامي للعلاج أو احترازياً سواء كان بالمنزل أو بمراكز إيواء أو بمستشفيات أو غيرها، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

وبين الديوان، “وفق ما قررته من إجراءات للتعامل مع القادمين من المناطق الموبوءة أو المخالطين للحالات الايجابية «المؤكدة» وفي ضوء ما أعلنته وزارة الصحة يوم السبت الموافق « 2020 / 3 / 7 » بأن على جميع القادمين من الدول التالية « جمهورية الهند – بنغلاديش – الفلبين – جمهورية سريلانكا الديمقراطية الإشتراكية – الجمهورية العربية السورية – الجمهورية اللبنانية – جمهورية مصر العربية » اتباع إجراءات وارشادات الصحة الوقائية والإلتزام بتطبيق الحجر المنزلي الإلزامي, وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ مغادرة تلك الدول”.

وأضاف البيان، “يود ديوان الخدمة المدنية توجيه كافة الجهات الحكومية نحو التقيد بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين الكويتيين و غير الكويتيين المشمولين بكافة أنواع الحجر الصحي الإلزامي للعلاج أو احترازياً سواء كان بالمنزل أو بمراكز إيواء أو بمستشفيات أو غيرها ، وذلك تقيداً بالحجر الإلزامي الذي قررته وزارة الصحة”.

كما يؤكد ديوان الخدمة المدنية على الاستمرار في صرف المرتبات الشهرية كاملة لكافة الموظفين الكويتيين و غير الكويتين المشمولين بكافة أنواع الحجر الصحي الإلزامي وعدم تأثير هذا الحجر على الوضع الوظيفي للموظف من حيث تمتعه بكافة حقوقه المالية والوظيفية كاملة.