«الهلال الأحمر» يجري 40 عملية جراحية للمحتاجين في نيبال

أعلن الفريق الطبي التطوعي التابع لجمعية الهلال الأحمر الكويتية إجراء 40 عملية جراحية للمرضى المحتاجين والفقراء في نيبال ضمن سلسلة حملات طبية تقوم بها الجمعية لعلاج المرضى المحتاجين حول العالم.

وقال المدير العام للجمعية عبدالرحمن العون، إن هذه الحملة الطبية الكويتية جاءت لتنهي معاناة المرضى الذين تعثرت حياتهم جراء احتياجهم للتدخل الجراحي ولا يستطيعون إجراءها لارتفاع تكلفتها إضافة إلى حاجتهم لفريق مختص بالعلاج.

وأضاف العون أن الفريق الطبي التطوعي حضر إلى نيبال في 24 فبراير الماضي ولمدة أسبوع مؤكدا على أهمية المبادرة وانعكاساتها الإيجابية على المرضى وذويهم من ناحية تخفيف العبء المالي عن كاهلهم وفتح آمال الشفاء أمامهم بعيدا عن الضغوط النفسية التي تسببها تكلفة العلاج.

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة الحملات الطبية التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر لعلاج المرضى المحتاجين في مختلف أنحاء العالم وبتوجيهات كريمة من مجلس ادارة الجمعية.

وأعرب العون عن بالغ الشكر للكوادر الطبية الكويتية المتطوعة الذين ضحوا بأوقاتهم وأعمالهم وإجازاتهم لتقديم العلاج للمرضى الفقراء والتخفيف من معاناتهم.

من جهته قال استشاري ورئيس وحدة جراحة المسالك البولية والمناظير في مستشفى الأميري الدكتور عبداللطيف التركي في تصريح مماثل ان العمليات تنوعت بين تدخل بالمنظار الدقيق لإزالة حصوات الكلى ومناظير للمثانة ومناظير لحصوات الحالب إضافة إلى استئصال تضخم البروستاتا بالمنظار واستئصال الكلى بالمنظار.

وأعرب التركي عن شكره وتقديره لجمعية الهلال الأحمر الكويتي لتبنيها هذا المشروع الطبي وإجراء ما يقارب 40 عملية جراحية بالتعاون مع فريق طبي متخصص من مستشفى «نافاجيفان» بولاية «دانغري» في نيبال.

وأكد أن هذا العمل الكبير كان بلسما وشفاء للعديد من المرضى الذين ينتظرون مثل هذه العمليات لافتا إلى أن العمليات الجراحية التي قام بها الفريق الطبي تمثل خير دليل على ما يتمتع به العمل الخيري والإنساني في الكويت من رؤية وبرامج حديثة على مستوى العمل الإنساني.