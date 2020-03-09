السفير الغنيم: دعم الكويت لـ«العمل الدولية» يتعزز كل عام

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم اليوم الاثنين ان دعم بلاده لبرامج منظمة العمل الدولية في الشرق الاوسط يتعزز من عام الى آخر.

جاء ذلك في تصريح للسفير الغنيم لوكالة الانباء الكويتية عقب لقائه مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر بمقر المنظمة في جنيف اثناء مراسم تسليم دعم دولة الكويت الطوعي السنوي الى المنظمة.

وأضاف ان اللقاء تناول ايضا اوجه التعاون المشتركة بين بلاده و«العمل الدولية» لاسيما ان دولة الكويت تثمن دور هذه المنظمة المتميز في جمعها بين الحكومات واصحاب الاعمال وممثلي العمال وذلك في جهد متواصل منذ اكثر من مئة عام تقريبا.

وذكر ان اللقاء تناول ايضا العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت ومنظمة العمل الدولية لاسيما على صعيد التعاون الثنائي في البرامج الهادفة الى تطوير قطاع العمل والعمال في دولة الكويت.

وأوضح ان الجانبين يؤكدان ان التنسيق بينهما يتم بشكل سلس وبناء من خلال مكتب منظمة العمل الدولية الاقليمي في بيروت والذي يستحدث آليات لتعزيز هذا التعاون وبما يخدم سمعة دولة الكويت الدولية داخل المنظمة.

وأوضح ان الجانبين يؤكدان ان التنسيق بين دولة الكويت والمنظمة يتم بشكل سلس وبناء من خلال مكتب منظمة العمل الدولية الاقليمي في بيروت والذي يستحدث آليات لتعزيز هذا التعاون وبما يخدم سمعة دولة الكويت الدولية داخل المنظمة.