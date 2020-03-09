«الهلال الأحمر» توزع كمامات للوقاية من كورونا في «الائتمان»

في سياق الإجراءات والتدابير الوقائية في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، وضمن الجهود والمساعي الحثيثة التي تبذلها مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للحد من انتشاره، وزّعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي صباح اليوم كميات من المواد والمستلزمات الوقائية على العاملين في بنك الائتمان الكويتي.

وأوضحت الناطقة باسم البنك حباري الخشتي أن حزمة المواد والمتطلبات الوقائية التي تسلمها البنك من جمعية الهلال الأحمر الكويتي تضمنت كمّامات ومطهرات وقفازات طبية ، مشيرة إلى أن البنك قام ــ بالتعاون مع الجمعية ـ بتوزيعها على الموظفين في مختلف الإدارات والأقسام والفروع.

وقالت الخشتي في تصريح صحافي لها اليوم: إن “الإدارة التنفيذية للبنك تتقدم بعميق الشكر والتقدير إلى جمعية الهلال الأحمر، وإلى رئيسها الدكتور هلال الساير وأمينها العام مها البرجس وإلى أعضائها ومتطوعيها؛ للدور الكبير الذي يقومون به في دعم وتعزيز الجهود التي تبذلها مختلف مؤسسات الدولة في مواجهة ومكافحة فيروس كورونا والسيطرة عليه ومنع انتشاره، مؤكدة أن هذا الدور ليس غريبا على الجمعية ذات التاريخ الطويل والممتد والحافل بالعطاء في العمل الإغاثي والإنساني ومد يد العون والمساعدة إلى كل محتاج في الكويت وخارجها.

في الإطار نفسه، أكدت الخشتي استمرار البنك في العمل على تطوير وتحديث منظومة خدماته الالكترونية، ودعت المتعاملين إلى الاستفادة منها لإنجاز معاملاتهم، توفيرا للوقت والجهد، لا سيما في ظل الإجراءات الاحترازية الرامية لمنع انتشار الفيروس.