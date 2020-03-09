الناشي: أعمال الدفان في المركز الصحي بالضاحية «N10» بالمطلاع تمت وفق المواصفات

صرح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس إبراهيم الناشي أنه بالنسبة إلى الفيديو المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي مساء يوم السبت الماضي، الذي يوضح قيام أحد مقاولي مشروع مدينة المطلاع باستخدام دفان بين رقاب أعمدة بالمركز الصحي بالضاحية «N10» يحتوي على صخور، فإن المؤسسة تود أن توضح أن أعمال الدفان في المركز الصحي المذكور قد تمت وفق الشروط والمواصفات التعاقدية من حيث استخدام دفان مطابق للمواصفات والردم على طبقات كل 25 سم وعمل الاختبارات اللازمة على كل طبقة.

وأضاف الناشي، “غير أن المقاول قام بوضع الدفان الموضح بالفيديو بعد نهاية الدوام الرسمي، وعند تقديم طلب التدقيق لجهاز الإشراف في اليوم التالي تم رفض الدفان وإزالته وإعادة الردم باستخدام الدفان المطابق للمواصفات”.

وأكد الناشي، أن المقاول يقدم طلبات تدقيق لكافة الأعمال سواء التي يقوم بإنجازها خلال أو بعد ساعات الدوام الرسمي ولا يقبل منها سوى الأعمال المطابقة الشروط ومواصفات العقد.