الكويت تؤكد اهتمامها البالغ بخطة الأمن النووي المتكاملة

أكدت دولة الكويت اليوم الاثنين اهتمامها البالغ بخطة الأمن النووي المتكاملة.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت بمناسبة افتتاح اعمال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستعراض الأمان النووي لعام 2020 التي القاها سفير دولة الكويت لدى النسما ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق معرفي.

وشدد السفير معرفي على أن حكومة الكويت تولى قضية الأمن النووي اهتماما خاصا بما يجعلها تتصدر أولوياتها وأنها ستسعى لفتح عدة مجالات للتعاون بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبين الوكالة ودول المنطقة خاصة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال ان مجالات التعاون تهدف الى تعزيز الاطار القانوني والتنظيمي لسلامة وامن المواد المشعة وانشاء بنية تحتية وقدرة وطنية ملائمة لضمان امن المرافق والإيواء للمواد المشعة والقضاء على الاتجار غير المشروع في المواد النووية والمواد المشعة.

ولفت السفير معرفي إلى ان خطة الأمن النووي المتكاملة تعتبر اضافة قيمة لمنظومة الأمن العام في البلاد من خلال دورها في تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية والتقنية في مختلف جوانب الامن النووي بما فيها مراقبة وتأمين المصادر المشعة وخطة الاستجابة الوطنية والاتجار غير المشروع.

واشار الى دولة الكويت شاركت في قاعدة بيانات الاتجار والحوادث التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك من منطلق التزامها في مكافحة الاتجار غير المشروع بالموارد النووية وتعزيز الامن النووي.

وقال ان العالم يواجه تحديات وتعقيدات غير مسبوقة تشكل تهديدا للأمان والأمن الدوليين وذلك نظرا للحالة السائدة في أماكن عدة من انحاء العالم مما يبرز أهمية الأمن والأمان النووي على نحو متزايد خلال السنوات الماضية.

واشار الى اجتماع الاستعراض الثامن للأطراف المتعاقدة على اتفاقية الأمان النووي مشددا على اهمية هذه الاتفاقية خاصة مع ازدياد الأطراف المتعاقدة مما يزيد الاطمئنان للوعي العالمي لأهمية الأمان حين التعامل مع أي مواد نووية او اشعاعية.

واكد معرفي أهمية الاتفاقيات ذات الصلة بالأمن النووي مثل الاتفاقية المشتركة بشأن امان التصرف في الوقود المستهلك وامان التصرف في النفايات المشعة واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ اشعاعي بهدف التوصل الى اقصى درجات السلامة.

واعرب عن تقدير الكويت للجهود التي تقوم بها الوكالة الدولية من خلال مساعدة الدول الأعضاء الراغبة بتحقيق اعلى درجات الأمان مؤكدين دعم الكويت للوكالة في مواصلة دورها المهم في هذا المجال المهم.

وقال معرفي انه “لا يسعنا الا ان نشدد على اهمية المسؤولية التي تقع على عاتق الدول نفسها فيما يتعلق بالأمان النووي الداخلي لكل دولة مؤكدين اهمية ممارسة الشفافية والاستعانة بخبرات الوكالة في هذا المجال”.

ويعتبر مجلس المحافظين اعلى جهاز تنفيذي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد المؤتمر العام وهو الصانع لسياسة الوكالة.

يذكر ان المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتمد في سبتمبر 11 دولة جديدة لعضوية مجلس المحافظين والمكون من 35 دولة للعامين المقبلين من بينها الكويت اضافة الى السعودية وبنما والباراغواي واليونان والنرويج واستوانيا وهنغاريا وغانا ونيجيريا ومنغوليا.