“البلدية”: وقف تراخيص خيام المناسبات لإقامة صالات الأعراس

أعلن المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد المطيري إلغاء ووقف تراخيص خيام المناسبات لإقامة صالات الأعراس بدءا من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر.

وعلى صعيد متصل قالت إدارة العلاقات العامة في البلدية في بيان صحفي إنه تم تركيب 157 إعلانا «موبي» بإرشادات توعوية في المحافظات الست لرفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت الإدارة أن إعلانات الموبي تحمل إرشادات توعوية لمنع انتشار الفيروس وتم توزيعها على المحافظات الست.

وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الأسبوعي اليوم إغلاق جميع صالات السينما والمسارح وكذلك صالات الأفراح العامة والخاصة وصالات الفنادق ومنع إقامة القاعات المؤقتة حتى إشعار آخر.

كما قرر المجلس تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة الصحة الكويتية تنظيم مراسم العزاء في المقابر بما يتفق مع الإجراءات الوقائية وتجنب أسباب العدوى وانتشار الوباء.