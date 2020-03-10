قنصلنا بنيويورك يدعو المواطنين إلى متابعة تعليمات السلطات الصحية بشأن «كورونا»

دعا القنصل العام لدولة الكويت في نيويورك حمد الهزيم المواطنين الكويتيين إلى متابعة تعليمات السلطات الصحية في نيويورك لاسيما بعد تفشي فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» في الولاية واعلان حالة الطوارئ.

وقال الهزيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية اليوم الثلاثاء إنه يتعين على المواطنين الكويتيين اتباع إرشادات السلطات الصحية المحلية ومنها تجنب الاماكن المزدحمة والمواصلات العامة قدر الامكان.

وشدد على أهمية توخي الحيطة والحذر خاصة مع سرعة تفشي الفيروس خلال الاسبوع الماضي ومتابعة التعليمات التي تصدرها السلطات المختصة بشكل دائم لاسيما ان نيويورك تعتبر من اكثر المدن ازدحاما وبمثابة بوابة للعالم مضيفا “وننصح بعدم السفر الا في حالات الضرورة”.

واضاف ان السلطات في نيويورك تتعامل مع تفشي الفيروس بشكل جدي موضحا أنه بحسب ما صرح به حاكم نيويورك فان العمل يجري حاليا بالتنسيق مع مراكز السيطرة على الامراض والوقاية منها حول السيطرة على تفشي الفيروس مع بلوغ اجمالي المصابين 142 حالة مؤكدة واحتمال اتخاذ اجراءات اكثر صرامة منها اغلاق المدارس في بعض المقاطعات حيث تم بالفعل الغاء عدد من الفعاليات الكبيرة والمهمة المقرر اقامتها بمدينة نيويورك.

واكد الهزيم ان القنصلية تتابع هذا الموضوع عن كثب في نيويورك وفي عدد من الولايات في الساحل الشرقي لاسيما التي يوجد بها مواطنون كويتيون لضمان الاستجابة وتأمين سلامة المواطنين والتعامل مع تطورات الاحداث بمقتضى الحال.

واشار الى ان هناك تواصلا وتعاونا مع السفارة الكويتية في واشنطن والمكاتب الفنية التابعة لها والقنصلية العامة لدولة الكويت في لوس انجلوس مشددا على ان القنصلية العامة لدولة الكويت في نيويورك على اهبة الاستعداد لتلقي الاتصالات من المواطنين الموجودين في نيويورك والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وحث المواطنين الكويتيين على متابعة ومعرفة الاخبار من موقع مركز السيطرة والوقاية من الامراض الامريكي لمعرفة توصيات المركز وتطورات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وذلك على الموقع التالي: www.cdc.gov وبين الهزيم ان خط القنصلية يعمل على مدار 24 ساعة حيث يوجد احد الدبلوماسيين الكويتيين للرد على الاتصالات والتفاعل مع المواطنين وذلك على رقم الطوارئ التالي: 0019172426688 .