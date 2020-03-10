بلدية الأحمدي: الكشف على 420 محلا.. وتحرير 140 مخالفة للصالونات والمقاهي

كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الأحمدي بتنفيذ جولة تفتيشية على المقاهي وصالونات الحلاقة بنطاق المحافظة في إطار الجولات التفتيشية التي تنفذها إدارات التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية وفريق الطوارئ بالمحافظات الست على المقاهي للتأكد من إلتزامهم بمنع تقديم الأرجيلة والتأكد من إلتزام العاملين بصالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية إستخدامهم القفازات والكمامات والمطهرات والمعقمات بناء على كتاب وزارة الصحة للبلدية بالتأكيد على جميع العاملين في صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية والنوادي الصحية بتوفير بيئة صحية منعا لإنتشار الفيروس فضلا عن منع تقديم الأرجيلة بالمقاهي.

وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق ومتابعه الخدمات البلدية سعد الشيبه، أن الجولة التي تفذتها النوبات الثلاثة «أ،ب،ج» بإدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمناطق المحافظة أسفرت عن الكشف على 420 محلا وتحرير 140 مخالفة، اشتملت على تشغيل عامل قبل الحصول على شهاده صحية ومخالفة أصحاب المقاهي لعدم التقيد بقرار وزارة الصحة، تحرير مخالفتين لعدم تجديد الترخيص الصحي الى جانب التنبيه على 120 صالون ومعهد صحي للتقيد بالاشتراطات الصحية.

وأكد الشيبه على تواصل الجولات التفيشية على المقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية والصالونات النسائية للتأكد من إلتزامهم بوسائل الوقاية الشحصية بإستخدامهم للقفازات والكمامات والمعقمات والمطهرات حفاظا صحة وسلامة رواد تلك الأماكن.

ومن جانبها، دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الاتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب “24727732” في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية.