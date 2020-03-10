«الهلال الأحمر» تطلق حملة توعوية للمتطوعين بالتعاون مع «الصحة»

أطلقت جمعية الهلال الأحمر حملة توعوية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالتعاون مع وزارة الصحة لنشر الوعي للعاملين بالمجال التطوعي والذين يتعاملون بشكل مباشر مع الحالات المصابة.

وقالت ممثل المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الدكتورة هديل العون في ندوة بمقر الجمعية اليوم الثلاثاء أن الوزارة حملت على عاتقها نشر الوعي وعمل هذه الحملات التوعوية في عدة أماكن ومنها المطارات والمجمعات والجامعات واليوم في جمعية الهلال الأحمر لأن متطوعيها في خط الخطر بمواجهة الحالات المصابة.

وأشادت العون بتعاون الجمعية في تسهيل مهمة فريق وزارة الصحة المختص بالحملة الإعلامية الطارئة لـ«كورونا» التي انطلقت في أوائل شهر فبراير الماضي مبينة أن هدف الحملة رفع الوعي الصحي لدى الجمهور عامة إضافة إلى العاملين في المجال التطوعي.

وقالت إن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارىء في العالم أجمع حيث أن هذا الفيروس جديد وغامض والمعلومات عنه محدودة وهو ينتقل من خلال الرذاذ المتطاير والانتقال غير المباشر والمخالطة المباشرة.

وأفادت أنه من ضمن أعراض الإصابة السعال وصعوبة بالتنفس والتهاب الحلق واحتقان الأنف وسيلانه مبينة أن من أهم وسائل الحماية الشخصية غسل اليدين وتغطية الأنف والفم وتجنب الاتصال المباشر بأي شخص تظهر عليه أعراض الجهاز التنفسي.