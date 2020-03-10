«الطيران المدني»: 4 % زيادة حركة الركاب بالمطار.. فبراير الماضي

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني زيادة حركة الركاب في مطار الكويت الدولي بنسبة 4 في المئة في شهر فبراير الماضي إذ بلغ إجمالي عدد الركاب 1146665 راكبا مقابل 1105525 راكبا في فبراير 2019.

وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن المطار عماد الجلوي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن حركة الركاب القادمين بلغت 572564 راكبا في فبراير الماضي مقابل 542656 راكبا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف الجلوي أن حركة الركاب المغادرين بلغت نحو 574101 راكب في فبراير الماضي مقابل 562869 راكبا في ذات الشهر من العام الماضي.

وأوضح أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي في فبراير بلغ 10162 رحلة مقابل 9083 رحلة في ذات الفترة من العام الماضي، مبينا أن عدد الرحلات التجارية القادمة والمغادرة بلغت نحو 9527 رحلة مقابل 8519 رحلة.

وذكر أن حركة الشحن في مطار الكويت الدولي بلغت في فبراير الماضي نحو 20.8 مليون كيلوغرام مقارنة مع نحو 18.3 مليون كيلوغرام في ذات الفترة من العام الماضي.

وبين أن حركة الشحن الوارد في فبراير الماضي بلغت 16.2 مليون كيلوغرام مقارنة مع 14.9 مليون كيلوغرام في الفترة المماثلة من 2019 في حين بلغت حركة الشحن الصادر 4.5 مليون كيلوغرام مقارنة مع 3.3 مليون كيلوغرام في فبراير 2019.