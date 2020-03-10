المعتوق: الجمعيات الخيرية تدعم الجهات الرسمية لمواجهة «كورونا» انطلاقا من واجبها الوطني

أكد رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق اليوم الثلاثاء أن جهود الجمعيات الخيرية باتجاه دعم جهود الجهات الرسمية في مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» امتداد طبيعي لدورها المجتمعي وواجبها الأخلاقي والإنساني نحو الوطن.

وقال المعتوق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ان الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تواصلت مع وزارة الصحة والجمعية الطبية الكويتية والجمعيات الخيرية الكويتية من منطلق مسؤوليتها المجتمعية من أجل حشد الجهود وتنسيقها وتضافرها في مكافحة هذا الفيروس.

وأضاف أن الهيئة الخيرية احتضنت مجموعة من الاجتماعات المكثفة بحضور مسؤولين من وزارة الصحة والجمعية الطبية وممثلين عن الجمعيات الخيرية وأعضاء الفرق التطوعية.

ولفت الى أن تلك الاجتماعات استعرضت الاحتياجات المطلوبة من جانب وزارة الصحة في مختلف التخصصات والتي تستطيع الجمعيات الخيرية أن تقدمها دعما للجهود الرسمية في مكافحة الفيروس والأدوارالتطوعية المطلوبة ومؤهلات المتطوع وسبل حمايته.

واكد أن الجمعيات الخيرية تعهدت بتقديم الدعم اللوجيستي للمحاجر الصحية في البلاد بالتنسيق مع وزارة الصحة والجمعيةالطبية الكويتية مشيرا الى أن الوزارة قدمت قائمة بمتطلباتها في هذاالشأن وأن الهيئة الخيرية أوفت ببعض تعهداتها في هذا الإطار.

وأشار المعتوق الى الاجتماع الذي عقدته الهيئة بمشاركة مسؤولين من وزارة الصحة والجمعية الطبية بهدف حشد الجهود التطوعية في إطار مبادرة رائدة مبينا ان عدد المتطوعين المسجلين تجاوز حتى الآن 400 متطوعا موضحا أن باب التطوع مازال مفتوحا وأن العدد في تزايد مستمر.

وذكر أن التركيز على عملية التوعية الإعلامية من المسارات المهمة التي اضطلعت بها الجمعيات الخيرية عبر تشكيل فريق إعلامي من تلك الجهات بقيادة المركز الإعلامي بوزارة الصحة موضحا أن الهدف من هذه الجهود التوعوية وضع الأمور في نصابها والالتزام بإرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وعدم التهوين أو التهويل من تداعيات هذاالفيروس وذلك ضمن الخطة الوقائية والعلاجية للوزارة.

وبين أن هذا الظرف الحرج والطارئ يتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص من أجل العمل معا على توفير الاحتياجات والمستلزمات والبرامج الداعمة لجهود مكافحة الوباء.

واوضح أن الجمعيات الخيرية صاحبة تجربة عريقة في التصدي للأوبئة والأمراض في المجتمعات الفقيرة من خلال بناء المستشفيات والمراكز الطبية ودعم البرامج الصحية وتوفير المياه الصالحة للشرب وتدشين القوافل الطبية والعيادات المتنقلة والحملات الصحية وغيرها.

وحول إجراءات الهيئة الخيرية قال المعتوق أن الهيئة اتخذت حزمة اجراءات لحماية موظفيها واتباع جميع إرشادات وزارة الصحة وتوجيهات المؤسسات الحكومية في هذا الشأن.