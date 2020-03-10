«ديوان الخدمة»: الحجر الإلزامي لا يمس بالحقوق الوظيفية والمالية للموظف ويعامل كمدة مزاولة فعلية

أصدر ديوان الخدمة المدنية التعميم رقم 6 لسنة 2020 بشأن الوضع الوظيفي في حالات الحجر الإلــزامي الــذي تقــرره وزارة الصحة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وووجه الديوان كافة الجهات الحكومية إلى أن معالجة الوضع الوظيفي لحالات الحجز الإلزامي للعلاج أو احترازياً سواء بالمنزل أو بمركز ايواء أو بمستشفيات أو غيرها الذي تقرره وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تكون كالتالي:

١ – الحالة الوظيفية للموظف حجر إلزامي يمنع بموجبه الموظف من مباشرة العمل بسبب الحجر الإلزامي وفقاً للمدد او الفترات التي تحددها وزارة الصحة أياً كان نوع الحجر أو مدته.

٢ – يعتمد ما يصدر عن وزارة الصحة في شأن تقرير الحجر الإلزامي بمختلف أنواعه وتحديد المشمولين به.

٣ – يستحق الموظف مرتبه كاملاً خلال فترة الحجر الإلزامي بمختلف أنواعه ويقصد بالمرتب الكامل الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وكافة البدلات والمكافآت والعلاوات الشهرية التي تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.

٤ – الحجر الإلزامي بمختلف أنواعه يقطع كافة أنواع الإجازات.

٥ – لا يترتب على الحجر الإلزامي بمختلف أنواعه مساس بالحقوق الوظيفية والمالية للموظف وتعامل فترة الحجر المشار اليه – أيا كانت مدته- كمدة مزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيففة العامة استثناءً من النصوص أو القواعد التي تقرر استبعادها، كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف مكافأة الأعمال الممتازة أو لتقييم الأداء تقييماً فعلياً أو حساب مدد الخبرة العملية لشغل الوظائف أو رفع المستويات الوظيفية.