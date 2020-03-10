البلدية: لا تمديد لفترة التخييم

أعلن المتحدث الرسمي باسم بلدية الكويت محمد المطيري، أن لجنة دراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة للمخيمات الربيعية قررت عدم التمديد لفترة التخييم المقرر انتهائها يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس 2020، ودعت اللجنة أصحاب المخيمات إلى إزالتها نظرا لظروف الراهنة التي تمر بها البلاد كإجراء احترازي لتعزيز الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح المطيري، أن قرار عدم التمديد لفترة التخييم جاء تماشيا مع تطبيق قانون البيئة إلى جانب تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها بلدية الكويت تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بهذا الصدد، مؤكدا على أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية ستباشر عملية إزالة المخيمات.

كما أشاد المتحدث الرسمي باسم البلدية باستجابة السادة المواطنين بإلغاء حجوزاتهم لصالات المناسبات المؤقتة، وأيضا ثمن تعاون أصحاب الصالات بعدم إقامة أي مناسبة خلال سريان قرار الغلق من منطلق المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع الأجهزة الرقابية في البلدية لتنفيذ القرار الوقائي بشأن غلق الصالات المؤقتة للأفراح العامة والخاصة.