أحمد المطيري: جهود مميزة لـ«اعانة المرضى» و«الصحة» لمواجهة «كورونا»

في ضوء تضافر كافة الجهات الوطنية من حكومية واهلية وقطاع خاص وتطوعية لمواجهة ازمة فيروس الكورونا Covid19 قامت جمعية صندوق إعانة المرضى ممثلة بإدارة التنمية الاجتماعية بتنظيم الملتقى الصحي الأول تحت عنوان من حقك أن تعرف وذلك بشراكة مجتمعية مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ومع وزارة الصحة ممثلة بإدارة تعزيز الصحة وادارة الخدمات الصحية لكبار السن حيث أقيم الملتقى يوم الأربعاء 4 مارس بقاعة الدعيج بالمجلس الأعلى للتخطيط وسط مشاركة فاعلة بعدد من موظفيه.

وبدأت فعاليات الملتقى بكلمة للأستاذ جاسم الربيع مدير إدارة التنمية الاجتماعية بصندوق إعانة المرضى بين خلالها الدور الخدمي والتوعوي الذي يقوم فيها الصندوق بالمجتمع وتطرق بعدها إلى أهداف الملتقى الصحي.

ونوه على أن الملتقى منبثق من مشروع ” مستعدون لأي طارئ ” والذي يبين أن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من المنظومة الصحية للعالم والقائمة على تنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية.

وشمل الملتقى عدد من المحاضرات التوعوية عن فيروس كورونا المستجد ومنها قدم الدكتور إبراهيم الحمادي من إدارة الخدمات الصحية لكبار السن محاضرة عن مستقبل الكورونا وطمأنة الجماهير ومحاضرة نعريف واجراءات وزارة الصحة عن الكورونا للدكتورة ريم نعيمه من إدارة تعزيز الصحة ومحاضرة الوقاية من الكورونا للدكتورة هايدي السعداوي من إدارة تعزيز الصحة كما شمل الملتقى على معلومات توعوية استرشاديه لجمهور الحضور حول الإجراءات الصحية السليمة للوقاية من فيروس كورونا والرد على اسئلة واستفسارات الموظفين .

وفي ختام الملتقى شكر الأستاذ حمد المطيري مدير العلاقات العامة والإعلام بالمجلس الأعلى للتخطيط جمعية صندوق إعانة المرضى ووزارة الصحة على الجهود الحثيثة اللذان يقومان فيها جنبا إلى جنب مع كافة الجهات الوطنية الاخرى لمواجهة هذا الوباء العالمي كما شكر الأطباء المحاضرين وقام بتكريمهم.