وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء جمهورية السودان

أجرى معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيق عبدالله حمدوك نقل خلاله استنكار دولة الكويت وإدانتها للهجوم الإرهابي الذي استهدف موكبه في العاصمة السودانية الخرطوم كما نقل لمعاليه أطيب تحيات حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وحكومة وشعب الكويت وتمنياتهم له بموفور الصحة والعافية مؤكدا على وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية السودان وتضامنها مع كافة الإجراءات التي ستتخذها للحفاظ على وحدتها وسيادتها وصون أمن شعبها الشقيق.