«الصحة» تضبط شركة تعيد تعبئة كريمات التجميل في عبوات غير أصلية

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د.عبدالله البدر عن ضبط إحدى الشركات الموردة لحقن و كريمات التجميل في محافظة حولي تقوم بإعادة تعبئة هذه الكريمات في عبوات غير العبوات الأصلية وبيعها للعيادات والصيدليات مما يعد مخالفة لقانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية رقم 28 لسنة 1996، كما تم ضبط بعض الأصناف الغير مسجلة منها حقن بوتوكس وغيرها.

وذكر د.البدر في تصريح صحافي بأن هذا جاء بعد أن قام فريق من المفتشين التابعين لإدارة تفتيش الأدوية بمتابعة مصادر بعض الأصناف الغير مسجلة في وزارة الصحة والتي يتم ضبطها في الكثير من العيادات الخاصة وخصوصا عيادات التجميل حيث تمكن الفريق من ضبطها بالتعاون مع وزارة التجارة.

وبين د.البدر أن الفريق وجود كميات من الكورتيزون على هيئة بودر مصدرها جمهورية الصين وهي غير مسجلة بوزارة الصحة ويعتقد أنه يتم خلطها مع مواد أخرى وبيعها بدون معرفة مكوناتها.

ونوه د.البدر أنه تم أيضاً ضبط كميات كبيرة من العبوات الفارغة والعلب الورقية المطبوعة في مطابع محلية بالكويت ليتم تعبئتها في مقر الشركة علما بأن المخازن الذي يتم التخزين وإعادة التعبئة فيه غير مرخص من وزارة الصحة، مؤكداً على أنه جاري استكمال كافة الاجراءات لتحويل الملف للنيابة العامة.