«التربية» تدعو صناع المحتوى التعليمي إلى تقديم أعمالهم

دعت وزارة التربية، ممثلة في إدارة تطوير المناهج، المبادرين الراغبين بالمشاركة في صناعة محتوى البوابة التعليمية إلى إرسال السيرة الذاتية مع إرفاق نموذج من أعمالهم ومقترحاتهم إلى البريد الإلكتروني «‏ [email protected] » أو الحضور شخصيا لمبنى ديوان عام الوزارة «الدور السادس» وذلك خلال الدوام الرسمي يومي الخميس والأحد المقبلين.

يأتي ذلك ضمن إطار إطلاق وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية لمشروع التعليم الإلكتروني، وانطلاقا من مبدأ التعاون وتحقيق الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، والعاملين في المجال التعليمي.

وتجدد وزارة التربية تأكيد حرصها على وضع الآليات والحلول المقترحة لتفادي عواقب استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة مع توفير الإمكانات المتاحة للتحصيل العلمي.