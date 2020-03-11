«الصحة» تتفقد مركز الفحص الجديد للوافدين في «أرض المعارض»

قام الوكيل المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي ووكيل وزارة الصحة المساعد لشئون الخدمات عبدالعزيز الطشة والوكيل المساعد لشئون خدمة المواطن د. فلاح العازمي بتفقد مركز الفحص الجديد والكائن في أرض المعارض.

وصرح الوكيل المساعد لشؤون الخدمات م. عبدالعزيز الطشة، أن مركز الفحص الحديد سوف يقوم باستقبال المراجعين بشكل يومي مع تجهيزه بالكامل بطاقم طبي وفني مختص.

ومن جانب آخر، أعلن الوكيل المساعد لشؤون خدمة المواطن والتطوير د. فلاح العازمي عن تفعيل الخط الساخن ١٥١ بشكل يومي على مدار الساعة للرد على استفسارات المواطنين والمقيمين عن فايروس كورونا المستجد من خلال الارشادات والنصائح الطبية وذلك بالتعاون مع الاطباء والمختصين بهذا المجال.