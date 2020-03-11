المنفوحي: لن نجامل على حساب صحة وسلامة المواطن والمقيم

وجه مدير عام بلدية الكويت م. أحمد المنفوحي رؤساء قطاعات شئون المحافظات بالعمل على تنفيذ قرار وزارة الصحة للتأكيد على جميع العاملين بصالونات الحلاقة والنوادي الصحية والرياضية والاجتماعية والتزامها بوسائل الوقاية الشخصية باستخدام «القفازات والكمامات» والمطهرات والمعقمات إلى جانب غلق المقاهي حال مخالفتها قرار وزارة الصحة بمنع تداول “الشيشة” .

وقال المنفوحي في تصريح صحافي بأنه أصدر تعميما لكافة الوحدات الادارية وحاملي الضبطية القضائية وفرق الطوارئ للعمل وفق ما جاء في قرار وزارة الصحة ومتابعة تنفيذه.

واضاف: فالوضع الراهن الذي تمر به البلاد هو ليس مرحلة لتطبيق القانون بل هدفنا الرئيسي صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتي هي بالنسبة لنا خط أحمر لن نسمح بتجاوزه لحماية الجميع ولن نتردد في اتخاذ ما نملك من إجراءات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة .

وتطرق المنفوحي قائلا بأن الأجهزة الرقابية باشرت عملها بغلق المقاهي المخالفة لقرار وزارة الصحة والتي بلغ عددها « 33 » مقهى وغلق 41 صالة أفراح مؤقتة ولن يكون هناك مجاملة على حساب صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

وطالب جميع العاملين في الأجهزة الرقابية التابعة لإدارات النظافة واشغالات الطرق وفرق الطوارئ وأقسام ازالة المخالفات سرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية بغلق صالات المناسبات المؤقتة وازالة اي صالة تخالف قرار مجلس الوزراء الخاص بغلق الصالات المؤقتة للمناسبات العامة والخاصة .

وأكد المنفوحي بأن بلدية الكويت من خلال فرقها الميدانية كثفت جولاتها التفتيشية و اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا تنفيذا للقرارات الصادرة بهذا الشأن ولن تتهاون في اتخاذ إجراءات غلق المقاهي وصالات المناسبات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

وأوضح أن هناك اجتماعات شبه يوميه لمتابعة إجراءات إحكام الرقابة على الأنشطة والمحال التي شملها قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة في إطار تفعيل خطة الدولة الوقائية لحماية الأمن الصحي للبلاد ، منوهاً إلى أن حصيلة الإجراءات الرقابية المتخذة بلغت « 262 » مخالفة فضلا عن توجيه 459 تنبيهاً وغلق «33» مقهى غير ملتزمة بقرار وزارة الصحة .

وكانت حصيلة الإجراءات الرقابية المتخذة من قبل الفرق الميدانية بفرع بلدية محافظة الاحمدي تحرير 140 مخالفة و 120 أنذار للمقاهي فضلا عن غلق 15 صالة أفراح مؤقتة.

وفيما يخص فرع بلدية محافظة العاصمة فقد حررت الاجهزة الرقابية 44 مخالفة و 102 انذاراً وإغلقت « 5 » مقاهي .

وكذلك قامت الفرق الميدانية بفرع بلدية محافظة حولي بتحرير 4 مخالفات ووجهت 80 انذاراً فضلا عن إغلاق « 3 » مقاهي .

ونفذت الفرق الميدانية في فرع بلدية محافظة الجهراء غلق 14 صالة أفراح مؤقتة و« 5 » مقاهي وتحرير17 مخالفة و 50 إنذاراً .

فيما كانت حصيلة ما تم اتخاذه من قبل الفرق الميدانية بمحافظة الفروانية اغلاق 20 مقهي و12 صالة أفراح مؤقتة و تحرير24 مخالفة و 87 إنذاراً .

اما حصيلة الإجراءات المتخذة من قبل فرع بلدية محافظة مبارك الكبير تحرير 29 مخالفة وتوجيه 20 أنذار .

وناشد بلدية الكويت أصحاب المقاهي والصالات المؤقتة بالالتزام بكافة القرارات الصادرة والتعاون مع مفتشي الاجهزة الرقابية أثناء الجولات التفتيشية تجنباً للغلق الإداري.