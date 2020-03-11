الناطق الرسمي باسم الحكومة: إجازة رسمية للجميع من الخميس المقبل إلى الخميس الذي يليه

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، اليوم الأربعاء، إجازة رسمية للجميع من الخميس المقبل إلى الخميس الذي يليه، مضيفاً أنه تقرر تعليق الرحلات التجارية اعتبارا من الجمعة حتى إشعار آخر.. وقصر الرحلات على الكويتيين وأقاربهم.

وأصاف أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا لمتابعة تقارير الجهات الحكومية، بشأن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأكد المزرم أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن، فيما لا تزال الجلسة منعقدة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق، اليوم الاربعاء، تسجيل 3 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية في الكويت، حالة واحدة مرتبطة بالسفر لإيران، وحالة من الجنسية المصرية وأخرى من الجنسية السودانية مخالطين لحالة مصابة مرتبطة بالسفر لجمهورية اذربيجان ليصل الاجمالي المسجل الى 72 حالة تم شفاء حالتين منها.