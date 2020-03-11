مجلس الوزراء: تعطيل العمل أسبوعين.. وتعليق رحلات الطيران التجاري

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بعد ظهر اليوم في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء / أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:

أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بفحوى الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 10 /3 / 2020م بحضور معالي رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وعدد «27» من أعضاء مجلس الأمة لاستعراض الإجراءات الحكومية التي تمت للتعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك الاستعدادات المستقبلية للحد من انتشار هذا الوباء ، حيث تم الاتفاق على ضرورة إقرار التشريعات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

وقد أشاد سمو رئيس مجلس الوزراء بالجهود الطيبة التي بذلها الفريق الحكومي للرد بكل شفافية على كافة الاستفسارات المقدمة من الأخوة الأعضاء والتفاصيل المتعلقة بهذه الظروف الاستثنائية وما تستوجبه من تعاون إيجابي في مواجهة هذه الأزمة الطارئة .

وفي ضوء المستجدات المتسارعة التي يشهدها تطور انتشار هذا الوباء ، فقد عرض وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا الشيخ الدكتور / باسل حمود الصباح الاحتمالات المترتبة على استمرار هذه التطورات التي طالت جميع الدول وآثارها ومضاعفاتها .

وقد ناقش المجلس الإجراءات الوقائية المقترحة من قبل الفريق المكلف بمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد والهادفة إلى الحد من انتشار الوباء والحد من التجمعات وأسباب نشر العدوى في البلاد ، وحرصاً من مجلس الوزراء على حماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين واستكمالاً للخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن ، فقد اتخذ عدداً من القرارات أبرزها ما يلي :-

1 ـ تعليق رحــلات الطيران التجــاري مــن وإلى الكويـــت اعتبــاراً من منتصــف ليل يــوم الجمعــة الموافــق 13 / 3 / 2020م حتى إشعار آخر ، كما قرر المجلس اقتصار الرحلات القادمة إلى الكويت من الآن حتى موعد تعليق رحلات الطيران على المسافرين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى ، كما استثنى القرار طائرات الشحن ، وكلف المجلس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد لائحة التفاصيل الإجرائية اللازمة لتطبيق هذا القرار .

وفي هذا الإطار ، وحرصاً على ضمان صحة وسلامة المواطنين المتواجدين في الخارج ، فقد أكد المجلس على استكمال الخطط والبرامج الخاصة بإجلاء هؤلاء المواطنين وضمان عودتهم إلى البلاد .

2 ـ منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق .

3 ـ أغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة .

4 ـ أ» تعتبر الفترة من يوم الخميس الموافق 12 /3 /2020 وحتى الخميس 26 / 3 / 2020 أجازه رسمية ، علــى أن يســتأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 /3 /2020 .

ب» يكلف الوزراء بإصدار القرارات الخاصة بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام الفئات التي تكون أعمالها ضرورية لسير وانتظام المرافق العامة التابعة لكل منهم .

5 ـ تكليف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالتحذير من مخاطر التجمعات والتوعية بالإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب أسباب العدوى داخل المساجد ودور العبادة بما يراعي الظروف الاستثنائية.

وقد أكد مجلس الوزراء على ضرورة تفعيل العقوبات التي تضمنتها القوانين والتي تستهدف ضمان التطبيق الصحيح وعدم مخالفة الإجراءات الوقائية التي تحقق الغايات المنشودة في الحد من انتشار العدوى وحماية المواطنين والمقيمين والمحافظة على سلامتهم وصحتهم ، داعياً الجميع إلى التعاون ودعم للإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية ، والبعد عن التجمعات والالتزام الجاد بالتعليمات والنصائح التي تعلنها ، بما يجسده ذلك من وعي وروح المسئولية التي تستوجبها مواجهة هذه الأزمة.