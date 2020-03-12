«الكهرباء والماء»: استمرار العمل في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه

أكدت وزارة الكهرباء والماء الكويتية أمس الأربعاء استمرار العمل في جميع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه كالمعتاد.

وقالت «الكهرباء» في بيان صحفي إن فرق الطوارئ تواصل استقبال شكاوى العملاء على مدار الساعة من خلال الحسابات المعتمدة في مواقع التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الموحد رقم 152.

يذكر أن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أعلن في وقت سابق اليوم أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الاستثنائي اعتبار الفترة من يوم غد الخميس الموافق 12 مارس الجاري إلى الخميس 26 من الشهر نفسه عطلة رسمية على أن يستأنف الدوام يوم الأحد 29 المقبل.

وجاء هذا القرار ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».