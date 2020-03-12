وزير الصحة يتفقد سير العمل في مركز فحص الوافدين بـ«أرض المعارض»

توافدت أعداد كبيرة من المقيمين من الجنسيات المصرية واللبنانية والسورية إلى مركز الفحص في أرض المعارض، وذلك لمتابعة الإجراءات الوقائية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وعملت وزارة الداخلية والدفاع المدني بإشراف من وزارة الصحة على تنظيم الوافدين في مقر الفحص للبدء في تسجيل البيانات وأخذ المسحات منهم.

وتفقد وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم سير العمل في مركز الفحص.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد دعت الوافدين القادمين من السفر من 23 دولة، منذ 27 فبراير الماضي حتى 11 مارس، إلى مراجعة مركز الفحص الجديد في أرض المعارض لمتابعة الإجراءات الوقائية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد اعتباراً من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.