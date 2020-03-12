«الأرصاد»: الطقس غير مستقر والرياح مثيرة للغبار.. وفرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية

توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة غير مستقر ورياح جنوبية شرقية نشيطة تزيد على 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق مع فرصة لأمطار رعدية متفرقة.

وقال القراوي لوكالة الأنباء الكويتية اليوم إن خرائط الطقس ومخرجات النماذج العددية وصورالرادار والأقمار الاصطناعية تظهر تأثر البلاد حاليا بامتداد مرتفع جوي ضعيف ينحسر تدريجيا ليسمح بتقدم تأثير امتداد منخفض السودان الموسمي مصحوبا بكتلة هوائية رطبة نسبيا متزامنا مع منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا.

وأضاف القراوي أن ذلك من شأنه زيادة كميات السحب المنخفضة والمتوسطة تدريجيا مع فرص لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح جنوبية شرقية نشيطة تزيد على 60 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار على بعض المناطق.

وأوضح أن الطقس نهار اليوم حار نسبيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و3 أقدام.

وتوقع أن يكون الطقس ليلا مائلا للبرودة والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 10 و13 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاع الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون حارا نسبيا وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و32 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و 6 أقدام.

وتوقع القراوي أن يكون الطقس ليل غد مائلا للبرودة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار وفرصة لأمطار متفرقة لاحقا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و16 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و7 أقدام.

وقال إن الطقس نهار بعد غد السبت يتوقع أن يكون حارا نسبيا والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار وفرصة أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 28 و31 درجة مئوية وحالة البحر معتدل إلى عالي الموج وارتفاع الموج ما بين 3 و7 أقدام.

وذكر أن الطقس ليل السبت يتوقع أن يكون مائلا للبرودة والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار وفرصة أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 13 و 16 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج ما بين 2 و 6 أقدام.