«المواشي»: مخزون اللحوم كاف ونلبي طلبات العملاء على مدار الأسبوع.. بلا انقطاع

أكدت شركة «نقل وتجارة المواشي» الكويتية اليوم الخميس أن لديها مخزونا كافيا من جميع أنواع اللحوم الطازجة والمبردة والمصنعة مشددة على تلبيتها لطلبات العملاء على مدار الأسبوع بدون انقطاع.

وقال الرئيس التنفيذي ل«المواشي» أسامة بودي في تصريح صحفي إن الشركة ستوفر للمستهلكين من المواطنين والمقيمين الذبائح الطازجة بواسطة خدمة التوصيل للمنازل عبر الطلب من مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 1888822.

وأضاف بودي أنه يمكن للمستهلكين التواصل للطلب عن طريق تطبيق الهاتف الذكي almawashi ليتم توصيل الطلبات الى العنوان الذي يحدده العميل مشيرة إلى أنها ستقوم بتوصيل الطلبات حتى في أيام الجمعة لتلبية طلبات عملائها.

وأوضح أن المعارض الرئيسية والنقاط التابعة للشركة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية ستوفر «القطعيات» الطازجة التي سيتم تجهيزها وتغليفها في مصنع الشركة وفق أعلى درجات الجودة الحلال والمنتجات المصنعة فقط أما الذبائح وجميع المنتجات الأخرى فسيتم توفيرها عبر خدمة التوصيل للمنازل والتطبيق الذكي فقط.

وأكدت استمرار الشركة في توفير منتجاتها للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية وتوفير اللحم المفروم لفروع التموين.

وشدد على أن «المواشي» إحدى شركات الأمن الغذائي وهي مستعدة دائما لمواكبة أي مستجدات إذ فعلت خطة الطوارئ الموضوعة سابقا لتلبية احتياجات السوق من اللحوم.